ЕСЛИ ИДТИ ПО ПРЯМОЙ,ТО ОТ ДОМА 120 ШАГОВ , ДЛИНА МОСТА80 ШАГОВ , А ОТ ДОМА ДО МАГАЗИНА240ШАГОВ. СДЕЛАЙ ЧЕРТЕЖ И УЗНАЙ , КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ МАГАЗИНА ДО МОСТА.СКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Математика
ЕСЛИ ИДТИ ПО ПРЯМОЙ,ТО ОТ ДОМА 120 ШАГОВ , ДЛИНА МОСТА80 ШАГОВ , А ОТ ДОМА ДО МАГАЗИНА240ШАГОВ. СДЕЛАЙ ЧЕРТЕЖ И УЗНАЙ , КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ МАГАЗИНА ДО МОСТА.СКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240-(120+80)=40шагов от магазина до моста
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