ЕСЛИ ИДТИ ПО ПРЯМОЙ,ТО ОТ ДОМА 120 ШАГОВ , ДЛИНА МОСТА80 ШАГОВ , А ОТ ДОМА ДО МАГАЗИНА240ШАГОВ. СДЕЛАЙ ЧЕРТЕЖ И УЗНАЙ , КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ МАГАЗИНА ДО МОСТА.СКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ

Математика

ЕСЛИ ИДТИ ПО ПРЯМОЙ,ТО ОТ ДОМА 120 ШАГОВ , ДЛИНА МОСТА80 ШАГОВ , А ОТ ДОМА ДО МАГАЗИНА240ШАГОВ. СДЕЛАЙ ЧЕРТЕЖ И УЗНАЙ , КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ МАГАЗИНА ДО МОСТА.СКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ

Автор: Гость