Комбайнер собрал за 6 дней 480 т пшеницы.Сколько тонн пшеницы он соберет за 9 дней, если считать, чтьо каждый день он собирает пшеницы поровну?           15 пунктов за решение!:)

Математика
Комбайнер собрал за 6 дней 480 т пшеницы.Сколько тонн пшеницы он соберет за 9 дней, если считать, чтьо каждый день он собирает пшеницы поровну?           15 пунктов за решение!:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480/6=80т за один день 80*9=720т он соберет за 9 дней
Гость:
6д. - 480 т 9д. - ?   1. 480:6=80 (т) - за 1 день 2. 80*9=720 (т)   Выражение: 480:6*9=720 (т)   Ответ: за 9 дней комбайнер соберет 720 т пшеницы 
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