Комбайнер собрал за 6 дней 480 т пшеницы.Сколько тонн пшеницы он соберет за 9 дней, если считать, чтьо каждый день он собирает пшеницы поровну? 15 пунктов за решение!:)

Математика

Комбайнер собрал за 6 дней 480 т пшеницы.Сколько тонн пшеницы он соберет за 9 дней, если считать, чтьо каждый день он собирает пшеницы поровну? 15 пунктов за решение!:)

Автор: Гость