Помогите, срочно!!1!! Два угла треугольника равны 60° и 80°. Найдите градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность
Геометрия
Помогите, срочно!!1!! Два угла треугольника равны 60° и 80°. Найдите градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол ВАС=60, угол АВС=80. Используем теорему о сумме углов треугольника угол АСВ = 180- ( 80+60)=40. Используем теорему о вписанном угле находим каждую дугу . Дуга ВС=60*2=120 Дуга АС=80*2=160 Дуга АВ=40*2=80
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