Помогите, срочно!!1!! Два угла треугольника равны 60° и 80°. Найдите градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность

Геометрия

Помогите, срочно!!1!! Два угла треугольника равны 60° и 80°. Найдите градусные меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность

Автор: Гость