дан угол , равный 54°. Можно ли с помощью циркуля и ленейки построить угол , равный 18°
Алгебра
дан угол , равный 54°. Можно ли с помощью циркуля и ленейки построить угол , равный 18°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Можно разделить угол на 3 раные части, т.к 54/3=18 2) Можно достроить угол ABC до прямого DBC и провести бессекрису BK в угле DBA. и получится угол DBK=18 градусам
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