текст розповідь про мої зуби  

Гость: Гость:

Я знаю що міцне здоров'я неможливе без здорових зубів.у мене є щітка з м'якими щетинами.Я два рази на день чищу свої зуби.Кожного місяця мені купують нову щітку.А ще у мене якістна зубна паста.Кілька разів на рік я відвідую стоматолога. Я бережу свої зуби.