текст розповідь про мої зуби
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текст розповідь про мої зуби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю що міцне здоров'я неможливе без здорових зубів.у мене є щітка з м'якими щетинами.Я два рази на день чищу свої зуби.Кожного місяця мені купують нову щітку.А ще у мене якістна зубна паста.Кілька разів на рік я відвідую стоматолога. Я бережу свої зуби.
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