поготите срочно ответить на вопрс: как называется явление подъема жидкости по тонким вертикальным трубкам...
Физика
поготите срочно ответить на вопрс: как называется явление подъема жидкости по тонким вертикальным трубкам...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
волосность-капиллярность, явление всасывания, поднятия жидкостей в тонких трубках, пористых веществах
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