Как письменно пишется число 1418!!срочно
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Как письменно пишется число 1418!!срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одна тысяча четыреста восемнадцатый
Гость:
Тысяча четыреста восемнадцать
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