от пристани марьино к пристони алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 км\ч, который прибыл в алёшино на 15ч поже теплохода. найди растояние между прист...

Математика

от пристани марьино к пристони алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 км\ч, который прибыл в алёшино на 15ч поже теплохода. найди растояние между пристанями . РЕШИ АЛГЕБРОИЧЕСКИ

Автор: Гость