от пристани  марьино к пристони  алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 км\ч, который прибыл в алёшино на 15ч поже теплохода. найди растояние между прист...

Математика
от пристани  марьино к пристони  алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 км\ч, который прибыл в алёшино на 15ч поже теплохода. найди растояние между пристанями .                                                                                              РЕШИ АЛГЕБРОИЧЕСКИ 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Находим на каком расстоянии была боржа когда от пристани отходил теплоход: 9*8=72 Км 2. Находим расстояние на котором встретятся оба судна: 72+8*3=98(км)    или  24*4=98 (км) 3. И находим все расстояние от пристань: 98+8*15=218(км)      или 98+24*5=218(км) Ответ: 218 км
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