от пристани марьино к пристони алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 км\ч, который прибыл в алёшино на 15ч поже теплохода. найди растояние между прист...
Математика
от пристани марьино к пристони алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 км\ч, который прибыл в алёшино на 15ч поже теплохода. найди растояние между пристанями . РЕШИ АЛГЕБРОИЧЕСКИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Находим на каком расстоянии была боржа когда от пристани отходил теплоход: 9*8=72 Км 2. Находим расстояние на котором встретятся оба судна: 72+8*3=98(км) или 24*4=98 (км) 3. И находим все расстояние от пристань: 98+8*15=218(км) или 98+24*5=218(км) Ответ: 218 км
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