начерти три отрезка: длина первого 8 см 5 мм, что на 7 мм больше длины второго и на 1 см 5 мм меньше длины третьего отрезка       20 пунктов за решение!

Математика
начерти три отрезка: длина первого 8 см 5 мм, что на 7 мм больше длины второго и на 1 см 5 мм меньше длины третьего отрезка       20 пунктов за решение!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый отрезок 8см5мм. Второй отрезок 8см5мм-7мм=7см8мм и третий отрезок 8см5мм=1см5мм=10см.
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