начерти три отрезка: длина первого 8 см 5 мм, что на 7 мм больше длины второго и на 1 см 5 мм меньше длины третьего отрезка 20 пунктов за решение!

Математика

начерти три отрезка: длина первого 8 см 5 мм, что на 7 мм больше длины второго и на 1 см 5 мм меньше длины третьего отрезка 20 пунктов за решение!

Автор: Гость