Решите уравнение реакции: Zn(OH)2= NH3+O2= NiCl2+Na= CuSO4+NaOH= NaOH+SO3= SO3+CaO= CaSiO3=

Химия
Решите уравнение реакции: Zn(OH)2= NH3+O2= NiCl2+Na= CuSO4+NaOH= NaOH+SO3= SO3+CaO= CaSiO3=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH3 + 302 = 2N2O3 + 6H2  CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4  Остальное извини братишь не знаю 
Гость:
  2Na + NiCl2---->2NaCl + Ni     CuSO4 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4   NAOH в избытке : NaOH+SO3-->NaHSO4  SO3 в избытке  : 2NaOH+SO3 --> Na2SO4+H2O SO3+CaO=CaSO4 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
начерти три отрезка: длина первого 8 см 5 мм, что на 7 мм больше длины второго и на 1 см 5 мм меньше длины третьего отрезка       20 пунктов за реш...
Ответить
Математика
решить уравнение: (4x+5)x0,4=(11+x)x0,4
Ответить
Математика
от пристани  марьино к пристони  алёшино отправился теплохот со скоростью 24км\ч ,за 9 ч до него в этомже напровление вышел буксир со скоростью 8 к...
Ответить
Қазақ тiлi
текст розповідь про моє здоровя
Ответить
Қазақ тiлi
текст розповідь про мої зуби  
Ответить