Решите уравнение реакции: Zn(OH)2= NH3+O2= NiCl2+Na= CuSO4+NaOH= NaOH+SO3= SO3+CaO= CaSiO3=
Химия
Решите уравнение реакции: Zn(OH)2= NH3+O2= NiCl2+Na= CuSO4+NaOH= NaOH+SO3= SO3+CaO= CaSiO3=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH3 + 302 = 2N2O3 + 6H2 CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 Остальное извини братишь не знаю
Гость:
2Na + NiCl2---->2NaCl + Ni CuSO4 + 2 NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 NAOH в избытке : NaOH+SO3-->NaHSO4 SO3 в избытке : 2NaOH+SO3 --> Na2SO4+H2O SO3+CaO=CaSO4
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