Между двумя горизонтально расположенными пластинами,заряженными до 10000 В,удерживается в равновесии пылинка массой 2*10^-10 кг .определить заряд пылинки, если расстояние между пластинами 5 см

Физика

Между двумя горизонтально расположенными пластинами,заряженными до 10000 В,удерживается в равновесии пылинка массой 2*10^-10 кг .определить заряд пылинки, если расстояние между пластинами 5 см

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