Между двумя горизонтально расположенными пластинами,заряженными до 10000 В,удерживается в равновесии пылинка массой 2*10^-10 кг .определить заряд пылинки, если расстояние между пластинами 5 см

Физика
Между двумя горизонтально расположенными пластинами,заряженными до 10000 В,удерживается в равновесии пылинка массой 2*10^-10 кг .определить заряд пылинки, если расстояние между пластинами 5 см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q=C*U C=E*Eo*S/d Eqd=mg qU=mg q=mg/U= 2*10^-10/10000=2*10^-14Кл
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