Диагональ ромба делит его высоту проведённую на отрезки в длинну 10 см и 6 см.Найдите периметр ромба.(я знаю что диагональ ромба-это бисектриса угла)

Геометрия
Диагональ ромба делит его высоту проведённую на отрезки в длинну 10 см и 6 см.Найдите периметр ромба.(я знаю что диагональ ромба-это бисектриса угла)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ромб - параллелограмм, все стороны которого равны.  Р=4a Обозначим высоту ВН, точку ее пересечения с диагональю - М. Треугольник АВН - прямоугольный. Пусть АН =х ВН=10+6=16 Тогда АВ² =ВН² +АН² =256+х²  АВ =√(256+х²)  Рассмотрим ⊿ АМН и ⊿ ВМС   - оба прямоугольные, их острые углы равны,  ⇒ они подобны АН:ВС=НМ:ВМ  ВС=АВ⇒ ВС =√(256+х²)  Из подобия треугольников: х:√(256+х² )=6:10 6х=10√(256+х² ) Возведя обе части в квадрат, получим: 36х² =100(256+х² ) 36х² =25600+100х²  64х² =25600 х² =400 х=20 Р=4*20=80 см
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