в равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС. внешний угол при вершине В=70 град. найти углы при основании

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Есливнешний угол треугольника АВС 70 град, то угол В треугольника АВС равен 180-70=110 град, Сумма всех углов АВС равна 180 градусов, Сумма углов А и С равна 180-110=70 град, т к АВС равнобедренный углы при вершинах А и С равны, 70:2=35 град