в равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС. внешний угол при вершине В=70 град. найти углы при основании
Геометрия
в равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС. внешний угол при вершине В=70 град. найти углы при основании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешний угол при одном из углов треугольника равен сумме двух оставшихся углов. А так как в равнобедренном треугольнике углы при основании равны, то каждый из них будет равен половине внешнего угла при вершине B. То есть:
Гость:
Есливнешний угол треугольника АВС 70 град, то угол В треугольника АВС равен 180-70=110 град, Сумма всех углов АВС равна 180 градусов, Сумма углов А и С равна 180-110=70 град, т к АВС равнобедренный углы при вершинах А и С равны, 70:2=35 град
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