учебно-научный текст богатство и выразительность глагола в русском языке
Русский язык
учебно-научный текст богатство и выразительность глагола в русском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол — необыкновенная часть речи. Удивительным свойством русского глагола является его способность не только называть действие, но и показывать, как оно протекает во времени. А протекает оно необычайно разнообразно: может совершаться длительное время (прыгать, толкать, кричать, думать, слушать), но может произойти в один момент (прыгнуть, толкнуть, крикнуть, блеснуть), может обозначать начало действия (запеть, закричать, заболеть, загреметь) или, напротив, его конец (допеть, доварить, доделать, . дописать, дочитать), может указывать на действие, доведенное до определенного результата (прочитать, сварить, выбелить, отстроить, прожарить), или происходить время от времени, с некоторыми перерывами (помешивать, похаживать, подкармливать, почитывать), или сопровождать другое действие (подпевать, приплясывать, подыгрывать, притопывать), или действие, ограниченное во времени (посидеть, полежать, почитать., поговорить), или действие ослабленное (подкрасить, подклеить, подтаять), или, напротив, интенсивное действие, усиленное в своем проявлении (раскормить, разодеться, расхвалить, разговориться). Возьмем четыре глагола одного корня: стать, ставить, стоять, становить. От них при помощи приставок пред, при, за, от и др., флексии возвратности и суффиксов «многократности» можно образовать около 300 глаголов... Таковы: статься, ставиться, становиться, встать, вставить, вставать, вставлять, достать, доставить, достоять, доставать, доставлять, достаивать, достаться, составиться, достояться, доставаться, доставляться и т. д Очевидно то, что сила глагола- в его возможности присоединять к себе различные приставки и суффиксы, мощное средство обогащения русского языка.
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