учебно-научный текст богатство и выразительность глагола в русском языке

Гость: Гость:

Глагол — необыкновенная часть речи. Удивительным свойством русского глагола является его способность не только называть действие, но и показывать, как оно протекает во времени. А протекает оно необычайно разнообразно: может совершаться длительное время (прыгать, толкать, кричать, думать, слушать), но может произойти в один момент (прыгнуть, толкнуть, крикнуть, блеснуть), может обозначать на­чало действия (запеть, закричать, заболеть, загреметь) или, напротив, его конец (допеть, доварить, доделать, . дописать, дочитать), может указывать на действие, доведенное до определенного результата (прочитать, сварить, выбелить, отстроить, прожарить), или происходить время от времени, с некоторыми перерывами (по­мешивать, похаживать, подкармливать, почитывать), или сопровождать другое действие (подпевать, приплясывать, подыгрывать, притопывать), или действие, ограниченное во времени (посидеть, полежать, почитать., поговорить), или действие ослабленное (подкрасить, подклеить, подтаять), или, напротив, интенсивное действие, усиленное в своем проявлении (раскормить, разодеться, расхвалить, разговориться). Возьмем четыре глагола одного корня: стать, ставить, стоять, становить. От них при помощи приставок пред, при, за, от и др., флексии возвратности и суффиксов «многократности» можно образовать около 300 глаголов... Таковы: статься, ставиться, становиться, встать, вставить, вставать, вставлять, достать, доставить, достоять, доставать, доставлять, достаивать, достаться, составиться, достояться, доставаться, доставляться и т. д Очевидно то, что сила глагола- в его возможности присоединять к себе различные приставки и суффиксы, мощное средство обогащения русского языка.