звуко буквенный разбор слова сладкие пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
звуко буквенный разбор слова сладкие пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сладкие-3 слога с(с)-согл.тв.глух. л(л)-согл.тв.зв. а(а)-гл.уд. д(т)-согл.тв.глух. к(к')-согл.мягк.глух. и(и)-гл.безуд. е(й)-согл. (э)-гл.безуд.
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