звуко буквенный разбор слова сладкие пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!

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звуко буквенный разбор слова сладкие пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сладкие-3 слога   с(с)-согл.тв.глух.   л(л)-согл.тв.зв.   а(а)-гл.уд.   д(т)-согл.тв.глух.   к(к')-согл.мягк.глух.   и(и)-гл.безуд.   е(й)-согл.   (э)-гл.безуд.
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