Объемы воды в озерах относятся как 10:13:153. Сколько воды в каждом из этих озересли воды в первом на 0,09 млн м куб меньше чем во втором.
Математика
Объемы воды в озерах относятся как 10:13:153. Сколько воды в каждом из этих озересли воды в первом на 0,09 млн м куб меньше чем во втором.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-10=3части разница 0,09/3=0,03млн м³ одна часть 10*0,03=0,3млн м³ первое озеро 13*0,03=0,39млн м ³ второе или 0,3+0,09=0,39млн м³ 153*0,03=4,59млн м³ третье
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