Объемы воды в озерах относятся как 10:13:153. Сколько воды в каждом из этих озересли воды в первом на 0,09 млн м куб меньше чем во втором.

Математика

Объемы воды в озерах относятся как 10:13:153. Сколько воды в каждом из этих озересли воды в первом на 0,09 млн м куб меньше чем во втором.

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