3+х больше либо равно 8х-(3х+7)

Алгебра
3+х больше либо равно 8х-(3х+7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+x≥8x-(3x+7) 3+x≥8x-3x-7 -4x≥-10 x ≤ 2.5
Гость:
3+х больше или равно 8х-(3х+7) 3+х больше или равно 8х-3х-7 х-8х+3х больше или равно -7-3 -4х больше или равно -10 все это делим на -4 х меньше или равно 10/4 х меньше или равно 2.5
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