3+х больше либо равно 8х-(3х+7)

Гость: Гость:

3+х больше или равно 8х-(3х+7) 3+х больше или равно 8х-3х-7 х-8х+3х больше или равно -7-3 -4х больше или равно -10 все это делим на -4 х меньше или равно 10/4 х меньше или равно 2.5