помогите !! а) в двух коробках 27 карандашей,причем в одной из них 5 карандашей больше,чем в другой.сколько карандашей в каждой коробке? б) маршрут в 48 км туристы прошли за 2 дня,причем в первый на 10 км меньше,чем во второй. ...

1) 27-5 = 22 (к) одинаково в двух коробках 2) 22: 2 = 11 (к) в одной коробке 3) 11+ 5 = 16 (к) в другой коробке Ответ: 11 карандашей в одной коробке , 16 карандашей в одной коробке 2) 1) 48-10= 38 (км) проли за 2 дня одинаково 2) 38:2 = 19 (км) прошли в первый день 3) 19+10= 29 (км) прошли во второй день Ответ: 19 км туристы прошли в 1 день

Гость: Гость:

Б) Пусть в первый день х км, тогда во второй день (х+10) км Зная,что они прошли 48 км можем составить уравнение: х+(х+10)=48; х+х+10=48; 2х+10=48; 2х=48-10; 2х=38; х=38:2; х=19(км)- туристы прошли в первый день. 19+10=29( км) ответ:19 километров туристы прошли в первый день. Все. а) Пусть во второй коробке-х к., тогда в первой коробке ( х+5) к. Зная,что в двух коробках 27 карандашей можем составить уравнение: х+(х+5)=27; х+х+5=27; 2х+5=27; 2х=27-5; 2х=22; х=22:2; х=11 (к)- во второй коробке. 11+5=16(к) Ответ: в первой коробке 16 карандашей,а во второй коробке 11 карандашей.