Образ "маленький принц" в сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

Гость: Гость:

Маленький принц - это мальчик, который верит в чудо, ищет настоящих друзей, совершенный мир. Но на его пути встречаются взрослые, не имеющие цели в жизни. Это представители нашей планеты Земля. Он добрый, ответственный, ценящий дружбу.