Образ "маленький принц" в сказке Антуана де Сент-Экзюпери.
Литература
Образ "маленький принц" в сказке Антуана де Сент-Экзюпери.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький принц - это мальчик, который верит в чудо, ищет настоящих друзей, совершенный мир. Но на его пути встречаются взрослые, не имеющие цели в жизни. Это представители нашей планеты Земля. Он добрый, ответственный, ценящий дружбу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в правильной четырехугольной пирамиде МАВСД боковое ребро равно 5 и наклонено к плоскости основания под углом 60 градусов. Наити площадь боковой по...
Математика
помогите !! а) в двух коробках 27 карандашей,причем в одной из них 5 карандашей больше,чем в другой.сколько карандашей в каждой коробке? б) маршрут...
Математика
На чертеже, масштаб которого 1:6, отрезок имеет длину 1,2 см. Какую длину будет иметь этот отрезок на чертеже, масштаб которого 3:4?