по норме рабочий должен изготовить 72 детали , а изготовил 90 . на сколько процентов рабочий выполнил норму и на сколько % перевыполнил норму

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по норме рабочий должен изготовить 72 детали , а изготовил 90 . на сколько процентов рабочий выполнил норму и на сколько % перевыполнил норму

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