по норме рабочий должен изготовить 72 детали , а изготовил 90 . на сколько процентов рабочий выполнил норму и на сколько % перевыполнил норму

Алгебра
по норме рабочий должен изготовить 72 детали , а изготовил 90 . на сколько процентов рабочий выполнил норму и на сколько % перевыполнил норму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Составим пропорцию: 72 д.         -           100% 90 д.           -            х % Перемножаем крест накрест: 9000=72х х=125 2)125-100=25% Ответ выполнил на 125%, перевыполнил на 25%
Гость:
найдем сколько % он изготовил х=90*100:72=125% - выполнил 125%-100%=25% - перевыполнил 
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