нужно написать рецепт только чтобы глаголы были в повелительном наклонении

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Фаршированный картофель: Найдите такие ингредиенты как: 1 кг картофеля 1 копченый окорочек (или любое копченое мясо) 200 г помидоров 50 г сыра зелень майонез соль перец 1. Отварите картофель,не очищая кожуры,в подсоленной воде до готовности. Затем картофель остудите, почистите. 2.Разрезрежьте картофель вдоль на две половинки. 3.Чайной ложкой сделайте углубление, выньте мякоть 4. Мякоть картофеля нарежьте кубиками. 5.С окорочка срежьте мясо, нарежьте его кубиками. 6.Зелень мелко покрошите. 7.Помидоры нарежьте кубиками. 8.Смешайте мякоть картофеля, мясо,помидоры, зелень. 9.Немного посолите, поперчите, добавьте майонез, хорошо перемешайте. 10. Сыр натерите на мелкой терке. 11. Полученной массой нафаршируйте картофель. 12. Посыпьте картофель сыром, поставьте в духовку. 13. Запекайте при температуре 180 градусов до тех пор, пока сыр не зарумянится.