одна бригада выполнила отделку дома за 24 дня, а вторая за 40 дней. За сколько выполнят отделку дома обе бригады, работая совместно?

Математика

одна бригада выполнила отделку дома за 24 дня, а вторая за 40 дней. За сколько выполнят отделку дома обе бригады, работая совместно?

Автор: Гость