одна бригада выполнила отделку дома за 24 дня, а вторая за 40 дней. За сколько выполнят отделку дома обе бригады, работая совместно?
Математика
одна бригада выполнила отделку дома за 24 дня, а вторая за 40 дней. За сколько выполнят отделку дома обе бригады, работая совместно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/40 - производительность первой бригады 1/24 - производительность второй бригады 1/40 + 1/24 = 3/120 + 5/120 = 8/120 = 1/15 - общая производительность Пусть вместе бригады выполнят задание за х дней, тогда 1/15 х = 1 х = 15 Ответ. 15 дней.
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