Катер проходит некоторое расстояние по озеру за 6 ч,а по течению реки за 5 ч.Сколько времени потребуется плоту,чтобы пройти тоже расстояние по течению реки? 

Алгебра
Катер проходит некоторое расстояние по озеру за 6 ч,а по течению реки за 5 ч.Сколько времени потребуется плоту,чтобы пройти тоже расстояние по течению реки? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость катера равна х км\ч (скорость катера по озеру), а сокрость течения реки равна y км\ч (скорость плота по течению реки), тогда скорость катера по течению реки равна х+y км\ч. По условию задачи 6х=5(x+y)  - (некоторое расстояние, которое проплывал катер) 6x=5x+5y 6x-5x=5y x=5y   6x=6*5y=30y   значит плот проплывет расстояние за 30y/y=30 ч Ответ: 30 ч
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