Катер проходит некоторое расстояние по озеру за 6 ч,а по течению реки за 5 ч.Сколько времени потребуется плоту,чтобы пройти тоже расстояние по течению реки? 

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Пусть собственная скорость катера равна х км\ч (скорость катера по озеру), а сокрость течения реки равна y км\ч (скорость плота по течению реки), тогда скорость катера по течению реки равна х+y км\ч. По условию задачи 6х=5(x+y) - (некоторое расстояние, которое проплывал катер) 6x=5x+5y 6x-5x=5y x=5y 6x=6*5y=30y значит плот проплывет расстояние за 30y/y=30 ч Ответ: 30 ч