Катер проходит некоторое расстояние по озеру за 6 ч,а по течению реки за 5 ч.Сколько времени потребуется плоту,чтобы пройти тоже расстояние по течению реки?
Алгебра
Катер проходит некоторое расстояние по озеру за 6 ч,а по течению реки за 5 ч.Сколько времени потребуется плоту,чтобы пройти тоже расстояние по течению реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость катера равна х км\ч (скорость катера по озеру), а сокрость течения реки равна y км\ч (скорость плота по течению реки), тогда скорость катера по течению реки равна х+y км\ч. По условию задачи 6х=5(x+y) - (некоторое расстояние, которое проплывал катер) 6x=5x+5y 6x-5x=5y x=5y 6x=6*5y=30y значит плот проплывет расстояние за 30y/y=30 ч Ответ: 30 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мальчик Пат и собачонка весят два пустых бочонка, собачонка без мальчишки весит коврижки. А с коврижкой поросёнок весит - видите!- бочонок. Сколько...
Математика
1)Написать числа, в которых 408 сотен, 207 сотен. 2)Для утренника купили 4кг конфет по 86рб за 1кг и 3кг печенья.За всю покупку заплатили 482руб.Ск...
Химия