Подбери вместо a и b числа так, чтобы получилась пропорция A:12=12:B

Математика
Подбери вместо a и b числа так, чтобы получилась пропорция A:12=12:B
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а-144 b-1 a:12=12:b 144:12=12:1
Гость:
72:12=6 12:2=6   72:12=12:2   ))))))))))))))))))))))))
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