Подбери вместо a и b числа так, чтобы получилась пропорция A:12=12:B
Математика
Подбери вместо a и b числа так, чтобы получилась пропорция A:12=12:B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а-144 b-1 a:12=12:b 144:12=12:1
Гость:
72:12=6 12:2=6 72:12=12:2 ))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Написать числа, в которых 408 сотен, 207 сотен. 2)Для утренника купили 4кг конфет по 86рб за 1кг и 3кг печенья.За всю покупку заплатили 482руб.Ск...
Химия
Право
переведите пожалуйста эти слова и побыстрее: женский день,день победы,один день,дни недели,название месяцов,выходной день,без пяти семь,время двена...