Мальчик Пат и собачонка весят два пустых бочонка, собачонка без мальчишки весит коврижки. А с коврижкой поросёнок весит - видите!- бочонок. Сколько весит мальчик Пат чёрных- пегих поросят??! (РЕШЕНИЕ)!! 4 ученика - Михаил, нк...

Математика

Мальчик Пат и собачонка весят два пустых бочонка, собачонка без мальчишки весит коврижки. А с коврижкой поросёнок весит - видите!- бочонок. Сколько весит мальчик Пат чёрных- пегих поросят??! (РЕШЕНИЕ)!! 4 ученика - Михаил, нкиолай, олег, пётр- участвовали в соревнованиях и заняли 4 первых места. На вопрос, кто какое место занял, они дали 3 разных ответа! "олег знял первое место, николай второе" . Олег второе пётр третье" михаил второе, пётр четвертое! какое место занял каждый ученик если в каждом ответе правильна только одна часть!

Автор: Гость