В первом бидоне было в 4 раза больше оливкового масла чем,во втором. Когда из первого бидона перелили во второй 1.8 л масла, то в обоих бидонах масла стало поровну. Сколько литров масла было в каждом бидоне???

Алгебра

В первом бидоне было в 4 раза больше оливкового масла чем,во втором. Когда из первого бидона перелили во второй 1.8 л масла, то в обоих бидонах масла стало поровну. Сколько литров масла было в каждом бидоне???

Автор: Гость