В первом бидоне было в 4 раза больше оливкового масла чем,во втором. Когда из первого бидона перелили во второй 1.8 л масла, то в обоих бидонах масла стало поровну. Сколько литров масла было в каждом бидоне???
Алгебра
В первом бидоне было в 4 раза больше оливкового масла чем,во втором. Когда из первого бидона перелили во второй 1.8 л масла, то в обоих бидонах масла стало поровну. Сколько литров масла было в каждом бидоне???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x=x+1.8 4x-x=+1.8 3x=1.8 x=1.8:3 x=0.6 Было в 2 бидоне-0.6 В 1 бидоне-0.6*4=2.4 Ответ:В 1 бидоне-2.4,Во 2 бидоне-0.6
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