Выпишите четыре предложения с причастным оборотом из любых произведений Михаила Зощенко.

Гость: Гость:

Бывало,приду,как лицо официальное.Дескать ,как у вас,гражданка,в смысле порчи водопровода и уборной?Действует? -Да -отвечает,-действует. -Откуда ,-говорю ,-ты гражданка? Из какого номера? -Я,-говорит,-из седьмого. -Пожалуйста,-говорю,-живите. Из рассказа Михаила Зощенко "Аристократка". Удачи тебе. Для модернизаторов писала сама не списывала ни откуда ,и не копировала.