Выпишите четыре предложения с причастным оборотом из любых произведений Михаила Зощенко.
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Выпишите четыре предложения с причастным оборотом из любых произведений Михаила Зощенко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывало,приду,как лицо официальное.Дескать ,как у вас,гражданка,в смысле порчи водопровода и уборной?Действует? -Да -отвечает,-действует. -Откуда ,-говорю ,-ты гражданка? Из какого номера? -Я,-говорит,-из седьмого. -Пожалуйста,-говорю,-живите. Из рассказа Михаила Зощенко "Аристократка". Удачи тебе. Для модернизаторов писала сама не списывала ни откуда ,и не копировала.
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