Напишите пожалуйста как ухаживать за растением? 

Гость: Гость:

1.Перед посадкой подготовить почву. Обязательно узнать какая почва нужна этому растению 2. Если это комнатное растение, то создать условие освещения для этого растения. Любит тень или прямые солнечные лучи. 3. А так же узнать какая нужна темпиратура для растения. 4. Полив тоже каждое растение любит по своему. 5. иногда для растения очень важно рыхление почвы, а также нужна подкормка. Уход за растениями разный, смотря какая это разновидность растения. Самое главное это почва, в которой растёт растение, темпиратура воздуха, освещённость и подкормка растения.