Напишите пожалуйста как ухаживать за растением?
Биология
Напишите пожалуйста как ухаживать за растением?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Подготовить благоприятную для развития растения почву. 2.Посадить семячко в специальное углубление в земле. 3.Полить. 4.Ждать когда проростет растение и не забывать его поливать. Прошу,если подходит,отметь как лучший ответ!
Гость:
1.Перед посадкой подготовить почву. Обязательно узнать какая почва нужна этому растению 2. Если это комнатное растение, то создать условие освещения для этого растения. Любит тень или прямые солнечные лучи. 3. А так же узнать какая нужна темпиратура для растения. 4. Полив тоже каждое растение любит по своему. 5. иногда для растения очень важно рыхление почвы, а также нужна подкормка. Уход за растениями разный, смотря какая это разновидность растения. Самое главное это почва, в которой растёт растение, темпиратура воздуха, освещённость и подкормка растения.
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