как с помощью двух ведер ёмкостью 4л и 11 л набрать из водопровода 6л воды. если: имеется большая бочка. где можно накапливать воду
Математика
как с помощью двух ведер ёмкостью 4л и 11 л набрать из водопровода 6л воды. если: имеется большая бочка. где можно накапливать воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 х 7 - 11 х 2 = 6, т.е. в большую бочку набрать 7 вёдер по 4 литра и отлить 2 ведра по 11 литров останется 6 литров.
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