как с помощью двух ведер ёмкостью 4л и 11 л набрать из водопровода 6л воды. если: имеется большая бочка. где можно накапливать воду

Математика

как с помощью двух ведер ёмкостью 4л и 11 л набрать из водопровода 6л воды. если: имеется большая бочка. где можно накапливать воду

Автор: Гость