Найдите значение выражения : 90 / 3 корня из 2
Алгебра
Найдите значение выражения : 90 / 3 корня из 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:3=30 корня из 2-значение выражения равно 15.
Гость:
90 /3 √2=(90*3√2)/(3√2)²=(90*3√2)/18=5*3√2=15√2
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