Конус с образующей равной 13 вписан в цилиндр с диаметром основания равным 10.Найти высоту цилиндра.

Геометрия

Конус с образующей равной 13 вписан в цилиндр с диаметром основания равным 10.Найти высоту цилиндра.

Автор: Гость