Конус с образующей равной 13 вписан в цилиндр с диаметром основания равным 10.Найти высоту цилиндра.

Геометрия
Конус с образующей равной 13 вписан в цилиндр с диаметром основания равным 10.Найти высоту цилиндра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13^2-5^2=169-25=144 sqrt(144)=12 ответ 12
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