знайдіть кути рівнобедреного трикутника , якщо його бічна сторона дорівнює 10 см,а основа--12см?
Геометрия
знайдіть кути рівнобедреного трикутника , якщо його бічна сторона дорівнює 10 см,а основа--12см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустимо висоту ВМ з вершини трикутника АВС на його основу,вона є медіаною і ділить даний трикутник на 2 рівних прямокутних трикутники ,а основу АС- пополам АМ=12:2=6(см) Бічна сторона ВС=10см - гіпотенуза Sin
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