к какой из трех групп организмов, населяющих мировой океан,относятся:1)устрица,2)треска,3)акула4)креветка.
Українська література
к какой из трех групп организмов, населяющих мировой океан,относятся:1)устрица,2)треска,3)акула4)креветка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Устрица - (бентос) 2. Треска, акула - (нектон) 3. Креветка - (планктон)
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