туристы на лодке гребли 1 час по течению реки и 30 минут шли по течению, сложив весла. Затем они 3 часа гребли вверх по реке и прибыи к месту старта. Во сколько раз скорость течения реки меньше собстенной скорости лодки?скорост...

Математика

туристы на лодке гребли 1 час по течению реки и 30 минут шли по течению, сложив весла. Затем они 3 часа гребли вверх по реке и прибыи к месту старта. Во сколько раз скорость течения реки меньше собстенной скорости лодки?скорость лодки при гребле в стоячей воде и скорость течения реки постоянны.

Автор: Гость