туристы на лодке гребли 1 час по течению реки и 30 минут шли по течению, сложив весла. Затем они 3 часа гребли вверх по реке и прибыи к месту старта. Во сколько раз скорость течения реки меньше собстенной скорости лодки?скорост...
Математика
туристы на лодке гребли 1 час по течению реки и 30 минут шли по течению, сложив весла. Затем они 3 часа гребли вверх по реке и прибыи к месту старта. Во сколько раз скорость течения реки меньше собстенной скорости лодки?скорость лодки при гребле в стоячей воде и скорость течения реки постоянны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- скорость течения реки, у - скорость лодки в стоячей воде. Тогда по условию: по течению реки туристы прошла 1*(х+у) + 0,5х, против течения 3(у-х). Получим уравнение, поскольку расстояние одинаковое: 1*(х+у) + 0,5х= 3(у-х); 1,5х +у = 3у - 3х; 2у=4,5х. Для того. чтобы узнать во сколько раз скорость течения реки меньше собственной скорости лодки найдем отношение у/х = 4,5/2; у/х = 9/4 = 2,25. Ответ: скорость течения реки меньше собственной скорости лодки в 2.25 раза.
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