скократите дробь 100^(n+1) / ( 2^(2n-1) * 25^(n+2) ) пожалуйста
Алгебра
скократите дробь 100^(n+1) / ( 2^(2n-1) * 25^(n+2) ) пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(100^n*100*2) / ( 2^(2n)*25^n *25^2) = (25^n*4^n*100*2)/ (4^n*25^n*25*25) = (25*4*2)/(25*25)=8/25 = 0,32
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