человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 5 м от столба, на котором висит фонарль на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.

Математика
человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 5 м от столба, на котором висит фонарль на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.6х=1.6*(х+5) 3.6х=1.6х+8 3.6х-1.6х=8 2х=8 х=8:2 х=4м-длина тени.
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