человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 5 м от столба, на котором висит фонарль на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.

Математика

человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 5 м от столба, на котором висит фонарль на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах.

Автор: Гость