Сторона треугольника равна 20, а медианы, проведенные к другим сторонам, 18 и 24. Найти площадь треугольника. Помогите пожалуйста! Буду вам очень благодарна!
Геометрия
Сторона треугольника равна 20, а медианы, проведенные к другим сторонам, 18 и 24. Найти площадь треугольника. Помогите пожалуйста! Буду вам очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим треугольник АВС, АС=20-основание. Проведём медианы АК=18 и СД=24. Они пересекаются в точке О. Которая делит их в отношении 2/1 считая от вершины. Тогда СО=2/3ДС=2/3*24=16. AO=2/3AK=2/3*18=12. По формуле Герона найдём площадь треугольника АОС. р=(а+в+с)/2=(12+16+20)/2=24. Sаос=корень из((р*(р-а)(р-в)(р-с))=корень из (24*12*8*4)=96. Три медианы делят треугольник на шесть равновеликих. Если провести медиану из вершины В, то треугольник АОВ будет разделён на два треугольника каждый из которых составляет шестую часть от АВС. Тогда искомая площадь Sавс=3*Saoc=3*96=288.
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