Какое значение имеет приставка прев слове преследовать?

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Какое значение имеет приставка прев слове преследовать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
усиление действия, то есть не просто следить, а преследовать
Гость:
В некоторых словах с приставками пре-, при- значение приставок затемнено (ПРИчудливый, ПРЕследовать) или приставка срослась с корнем
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