Источник с ЭДС 10В и внтуренним сопротивлением r=4 создает в некоторой цепи ток силой I=6 А. Определите напряжение U в цепи (на клеммах источника)

Физика

Источник с ЭДС 10В и внтуренним сопротивлением r=4 создает в некоторой цепи ток силой I=6 А. Определите напряжение U в цепи (на клеммах источника)

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