Источник с ЭДС 10В и внтуренним сопротивлением r=4 создает в некоторой цепи ток силой I=6 А. Определите напряжение U в цепи (на клеммах источника)
Физика
Источник с ЭДС 10В и внтуренним сопротивлением r=4 создает в некоторой цепи ток силой I=6 А. Определите напряжение U в цепи (на клеммах источника)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из выражения закона ома для замкнутой цепи E=I*R + I*Rвн.=U+I*Rвн. преобразовываем U= E - I*Rвн = 10 - 6 * 4 = 10 - 24 = ...... ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВНУТРИ ИСТОЧНИКА БОЛЬШЕ ЭДС ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
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