школьники в первый день посадили 37саженцев,во второй на 5саженцев больше,чем в первый день,а в третий на 9саженцев меньше,чем во второй день,сколько посадили школьники в третий день? помогите
Математика
школьники в первый день посадили 37саженцев,во второй на 5саженцев больше,чем в первый день,а в третий на 9саженцев меньше,чем во второй день,сколько посадили школьники в третий день? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)37+5=42(с)-посадили во 2 день 2)42-9=33(с)
Гость:
второй день 42 саж (37 + 5 =42) в третий 33 ( 42-9=33) посадили в теретий день
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