школьники в первый день посадили 37саженцев,во второй на 5саженцев больше,чем в первый день,а в третий на 9саженцев меньше,чем во второй день,сколько посадили школьники в третий день? помогите

Математика

школьники в первый день посадили 37саженцев,во второй на 5саженцев больше,чем в первый день,а в третий на 9саженцев меньше,чем во второй день,сколько посадили школьники в третий день? помогите

Автор: Гость