в треугольнике ABC угол A=15 градусов, а угол B на 8 градусов больше угла A. Найдите внешний угол при вершине C

Геометрия
в треугольнике ABC угол A=15 градусов, а угол B на 8 градусов больше угла A. Найдите внешний угол при вершине C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-(а+в)= 180-38 = 142   = 180-142=38
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