в треугольнике ABC угол A=15 градусов, а угол B на 8 градусов больше угла A. Найдите внешний угол при вершине C

Геометрия

в треугольнике ABC угол A=15 градусов, а угол B на 8 градусов больше угла A. Найдите внешний угол при вершине C

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