перевод пожалуйста London is built on the Thames.There are lots of bridges in London because people need to cross the river . The biggest bridge is Tower Bridge.It`s over 100 years old.It looks like a castle. Tower Bridge is ov...

Лондон построен на Темзе. В Лондоне много мостов, мотому что людям необходимо пересекать речку. Самый большой мост - Тауерский мост. (Башенный мост). Ему более ста лет. Он выглядит как замок. Тауерский мост более 40 метров в длину. Это 2 моста. Вы можете подняться вверх, затеи пересечь мост. Вид - фантастический. Большие лодки могут проходить под Тауерским мостом, так как его две части поднимаются вверх. Машины и автобусы должны ждать пока мост закроется снова. Мост открывается более 900 раз каждый год.

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Лондон построен(освоен) на берегах Темзы. Здесь, в Лондоне, много мостов, потому что людям нужно пересекать реку. Самый большой мост - Tower Bridge. Ему более 100 лет. Он выглядит как замок. Тауер Брайт (Башня-мост) более 40 метров высотой. Это примерно 2 башни. Вы можете подняться на лифте, далее через мост. Вид фантастический. Большие лодки могут плыть под Тоуер Брайт (Башней-мостом), потому что 2стороны поднимаются. Автомобили и автобусы должны ждать до тех пор пока мост не закроется опять. Мост открывается более 900 раз каждый год.