перевод пожалуйста London is built on the Thames.There are lots of bridges in London because people need to cross the river . The biggest bridge is Tower Bridge.It`s over 100 years old.It looks like a castle. Tower Bridge is ov...
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перевод пожалуйста London is built on the Thames.There are lots of bridges in London because people need to cross the river . The biggest bridge is Tower Bridge.It`s over 100 years old.It looks like a castle. Tower Bridge is over 40 metres tall.It`s got two towers. You can go up in a lift then walk across the bridge.The view is fantastic.Big boats can go under Tower Bridge because the two sides go up. Cars and buses must wait until the bridge closes again. The bridge opens over 900 times every year.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лондон построен на Темзе. В Лондоне много мостов, мотому что людям необходимо пересекать речку. Самый большой мост - Тауерский мост. (Башенный мост). Ему более ста лет. Он выглядит как замок. Тауерский мост более 40 метров в длину. Это 2 моста. Вы можете подняться вверх, затеи пересечь мост. Вид - фантастический. Большие лодки могут проходить под Тауерским мостом, так как его две части поднимаются вверх. Машины и автобусы должны ждать пока мост закроется снова. Мост открывается более 900 раз каждый год.
Гость:
Лондон построен(освоен) на берегах Темзы. Здесь, в Лондоне, много мостов, потому что людям нужно пересекать реку. Самый большой мост - Tower Bridge. Ему более 100 лет. Он выглядит как замок. Тауер Брайт (Башня-мост) более 40 метров высотой. Это примерно 2 башни. Вы можете подняться на лифте, далее через мост. Вид фантастический. Большие лодки могут плыть под Тоуер Брайт (Башней-мостом), потому что 2стороны поднимаются. Автомобили и автобусы должны ждать до тех пор пока мост не закроется опять. Мост открывается более 900 раз каждый год.
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