С2.2 сочинение-рассуждение. Обьясните, что понял Павлик благодаря старику?

Гость: Гость:

Благодаря старику Павлик понял, что доброе отношение к людям приносит им радость и рождает доброе отношение к тебе самому. В начале рассказа Павлик ослеплен своей обидой, он не замечает никого вокруг, готов выместить раздражение на первом встречном. Спокойный тон старика заставляет его впервые обратить внимание на собеседника, услышать не только самого себя. Затем идут встречи с Леной, бабушкой, братом. Павлик, следуя совету старика, вежлив, внимателен. И происходит неожиданное для мальчика: вместе с ним меняется поведение его родных. В конце рассказа Павлик вновь бежит в сад, но уже не из-за обиды и злости, а чтобы выразить старику благодарность за мудрый совет. Таким образом, волшебное слово изменило героя, научило его по-доброму относиться к другим людям.