Боковая сторона равнобедр. треугольника равна 10 см, а высота, проведенная к основанию, равна 5√3см.Найдите углы треугольника.
Геометрия
Боковая сторона равнобедр. треугольника равна 10 см, а высота, проведенная к основанию, равна 5√3см.Найдите углы треугольника.
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