В прямоугольном треугольнике ABC меньше С = 90 градусов, BC = 3 см, cos меньше B = 0,6.Найдите AB и AC.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике ABC меньше С = 90 градусов, BC = 3 см, cos меньше B = 0,6.Найдите AB и AC.

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