В прямоугольном треугольнике ABC меньше С = 90 градусов, BC = 3 см, cos меньше B = 0,6.Найдите AB и AC.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC меньше С = 90 градусов, BC = 3 см, cos меньше B = 0,6.Найдите AB и AC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosb=bc/ab , тогда ab=bc/cosb=3/0.6=5 ac=корень(ab^2-bc^2)=корень(25-9)=корень(16)=4
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