1)Точка движется прямолинейно по закону x(t)=2t3 +3t+1 найдите её скорость и ускорение в момент времени t=3 2)Найдите угол наклона касательной к графику функции f(x)=2-√3/x в точке с абсциссой x=-1
Алгебра
1)Точка движется прямолинейно по закону x(t)=2t3 +3t+1 найдите её скорость и ускорение в момент времени t=3 2)Найдите угол наклона касательной к графику функции f(x)=2-√3/x в точке с абсциссой x=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x(t)=2t³+3t+1 x'(t)=V(t) V(t)=6t²+3 t=3 V(3)=6*3²+3=57 x''(t)=a(t) a(t)=12t t=3 a(3)=12*3=36 Ответ: V=57, a=36 f(x)=2-√3/x x0=-1 f(-1)=2-√3/(-1)=2+√3 f'(x)=√3/x² f'(-1)=√3 tg(α)=f'(-1)=√3 α=arctg(√3)=60°
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