1)Точка движется прямолинейно по закону x(t)=2t3 +3t+1 найдите её скорость и ускорение в момент времени t=3 2)Найдите угол наклона касательной к графику функции f(x)=2-√3/x в точке с абсциссой x=-1

Алгебра

1)Точка движется прямолинейно по закону x(t)=2t3 +3t+1 найдите её скорость и ускорение в момент времени t=3 2)Найдите угол наклона касательной к графику функции f(x)=2-√3/x в точке с абсциссой x=-1

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