Какие окончания имеют в предложном падеже слова стебель и хитрость а)слова имеют одинаковые окончания,так как-------- б)слова и имеют разные окончания ,так как-----------
Русский язык
Какие окончания имеют в предложном падеже слова стебель и хитрость а)слова имеют одинаковые окончания,так как-------- б)слова и имеют разные окончания ,так как-----------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О ком ? о чём?-о стеблЕ и о хитростИ б)стебель это существительное, а хитрость глогол
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