знайдіть на осі Y точку рівновіддалену від точок А і В. А(-3;7;4) В(2;-5;-1)

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Пусть К - искомая точка, поскольку она лежит на оси ОУ, то ее координаты х=0 и z=0, т.е. К(0;У;0). По условию АК=ВК, воспользуемся формулой расстояний между двумя точками. АК^2 = DR^2 (0-(-3))^2+(y-7)^2+(0-4)^2 = (0-2)^2+(y-(-5))^2+(0-(-1))^2 9+y^2-14y+49+16=4+y^2+10y+25+1 24y=44 y=44:24 у=11/8 К(0;11/8;0) - координаты искомой точки.