Какую работу совершит насос за время,равное 1 ч,если за 1 с он поднимает на высоту 4 м воду объёмом 5 л
Физика
Какую работу совершит насос за время,равное 1 ч,если за 1 с он поднимает на высоту 4 м воду объёмом 5 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь будет правильно 1 задача A=N/t (1) A=F*S*cos a (2) A=32400000(вт)/18000(сек)=1800(Дж) из формулы (2) выражаем силу F=1800(дж)/20000(м)=0.09(H)(скажу сразу такой ответ маловероятен) 2 задача если 1 литр весит 1 кг то работа за секунжду будет равна из формылы (2) предыдущей задачи A=Fтяжести*S=mg*s=5(кг)*10(м/с^2)*4(м)=200 (Дж) но есть другая формула A=F*V(скорость)*t V=4м/с F=mg=5*10=50(Н) A=50(H)*4(м/с)*3600(сек)=720000(Дж) не забудь 10 баллов
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