  Дайте названия следующим соединениям:                                   О 1)СН3–СН2–СН2–С                               ОН     2)СН3–СН2–СН2–С–СН3                            ||                            О

Химия
  Дайте названия следующим соединениям:                                   О 1)СН3–СН2–СН2–С                               ОН     2)СН3–СН2–СН2–С–СН3                            ||                            О
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  Масляная (бутановая) кислота 2) Пентанон-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С2.2 сочинение рассуждение. Если человек не чурбан, вовсе не значит , что его следует благодарить.
Ответить
Геометрия
у рівнобедреий прямокутний трикутник з катетом 6 см вписано квадрат так, що прямий кут у них спільний. Знайдіть перимт квадратаю
Ответить
География
назовите современное направление в музыке которое вы бы отнесли к массовой к элитарной культуре
Ответить
Физика
Какую работу совершит насос за время,равное 1 ч,если за 1 с он поднимает на высоту 4 м воду объёмом 5 л
Ответить
Русский язык
Какие окончания имеют в предложном падеже слова стебель и хитрость а)слова имеют одинаковые окончания,так как-------- б)слова и имеют разные оконча...
Ответить