Дайте названия следующим соединениям: О 1)СН3–СН2–СН2–С ОН 2)СН3–СН2–СН2–С–СН3 || О
Химия
Дайте названия следующим соединениям: О 1)СН3–СН2–СН2–С ОН 2)СН3–СН2–СН2–С–СН3 || О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Масляная (бутановая) кислота 2) Пентанон-2
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