Дайте названия следующим соединениям: О 1)СН3–СН2–СН2–С ОН 2)СН3–СН2–СН2–С–СН3 || О

Химия

Дайте названия следующим соединениям: О 1)СН3–СН2–СН2–С ОН 2)СН3–СН2–СН2–С–СН3 || О

Автор: Гость